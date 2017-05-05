錢不夠用 彰縣年度總預算一口氣追加14億

2017-05-05 16:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今天召開第18屆第5次定期會程序委員會議，讓議員討論是否讓縣府提案進入大會，議長謝典霖親自主持，會中決議，同意讓縣府所提出的7項提案全都進入大會審議，而攸關經費的財政問題，縣府一口氣追加14億1118萬元經費，又以工務處提出興設鄉鎮市地方建設2億元經費佔最多。

由於明年就是2018縣市長選舉，想爭取連任的魏明谷，能否打破民進黨在彰化縣未曾縣長連任的魔咒，各界高度關注，魏明谷面對同黨夾殺，彰化市長邱建富表態參選，以及把國民黨現任立委王惠美當成藍營人選假想敵，未來能否殺出重圍存在變數，離選舉日越近，現任者的競爭優勢就在於行政資源，運用得宜獲得加分作用，運用過度既會惹議、還恐引發反效果。

縣府在這次定期會送出今年度總預算第1次追加減預算案，歲出核列14億1118萬元，4億2579萬9000元經費是縣府歲出計畫、9億8538萬1000元有5億2899萬8000元是中央補助經費，4億5638萬3000元經費需縣府配合款。

縣府主計處長魏大木表示，前述追加減預算中，包含縣府歲出計畫和中央補助經費與地方配合款，而主要歲出共11項計畫，當中9項追加預算、2項追減預算，追加預算中從百萬、千萬到上億元經費都有，金額較高的有工務處的鄉鎮市地方建設經費2億元，水資處的鹿港國家歷史風景區的鹿港溪再現計畫1億500萬元，以及社會處中低收入戶老人生活津貼補助、身障者生活補助、育兒津貼補助共7121萬9000元。

除此之外，城觀處、農業處和衛生局也各追加2000萬元以上經費。