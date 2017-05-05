挺柱！ 邱毅宣布：決定浮出水面替洪秀柱輔選

2017-05-05 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席之爭進入倒數階段，前立委邱毅宣布，下週起將在全台各地為洪秀柱輔選。

邱毅在機場候機、準備飛往北京參加研討會時，透過臉書PO文表示：「正在桃園機場長榮航空貴賓室，準備乘坐四點多航班飛北京，為即將到來的一帶一路峰會做一些研討。下周很忙，決定浮出水面替洪秀柱輔選，從台北、桃園、台中、高雄，幾乎天天都有活動。」

日前有中媒報導，邱毅曾經表示，藍營黨魁選舉「當然支持洪秀柱，因為6個人裡只有洪秀柱是乾淨的」，如今他也公開表態力挺，也為這場黨主席選舉增添了話題。