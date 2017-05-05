雲縣長李進勇送康乃馨 祝媽媽母親節快樂

雲縣長李進勇送小朋友康乃馨，請他們回家轉送給媽媽，祝福媽媽母親節快樂。（記者林國賢攝）

2017-05-05 15:32

〔記者林國賢／雲林報導〕溫馨五月，雲縣長李進勇今到各局處分送康乃馨給女性員工，與到縣府洽公女性民眾，祝福天下媽媽們母親節快樂。

李進勇表示，五月是感念母愛的月份，母親養育子女相當辛苦，希望做子女的大家可以把每天都當成母親節，天天感恩母親的辛勤付出，也祝福所有的母親「母親節快樂」。

李進勇送花時巧遇到縣府參觀的幼稚園兒童，他也一一送上康乃馨，要小朋友回家轉送給媽媽，順便抱一下媽媽，感謝媽媽；遇到懷孕同仁及當上阿嬤的同仁更送雙倍的康乃馨，感謝她們對於子女的付出。