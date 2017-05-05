中市3個月拆3座老蔣銅像 908台灣國嫌太慢

2017-05-05 15:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕908台灣國台中市分會在今年2月28日要求中市府，應該將位在公園、公部門及學校的蔣介石銅像拆除，最近908台灣國獲市府通知，已拆了3座，但908台灣國認為市府拆得太慢，已揚言要「不定時」的「主動協助」市府拆除。

民政局長蔡世寅表示，已跟桃園慈湖相關單位協調好，未來台中市所拆除的銅像，將會移到慈湖，目前台中市已拆了中區、大里及霧峰3區公所的蔣介石銅像，效率不算低，會再跟908台灣國溝通，市府會盡全力也會儘速移走銅像。

908台灣國台中市分會執行長張志梅表示，全台灣各縣市政府都在積極移除蔣介石銅像，根據台中市政府統計，全市有39座銅像，今年的228紀念日，市府允諾908台灣國會儘速移走銅像，但至今近3個月只移走3座，效率太低。

張志梅強調，台中市最具指標意義的中正公園的蔣介石應該先拆，若拆除就可展示市府的決心。

908台灣國總會長周崇德表示，據他了解，桃園慈湖已同意挪出場地來安置台中市39座銅像，市府既已有場地，就應該加快速度，他覺得市府的效率太低，若市府有任何為難，908台灣國願意出面協助，不排除「不定時」的「主動協助」市府拆除。

周崇德表示，請市府放心，908台灣國會整座拆除，不會破壞銅像的完整性。