陳世凱遭提告 要求顏寬恒對前瞻公開表態
2017-05-05 13:31
［記者黃鐘山／台中報導］立委顏寬恒指在網路上遭人「惡意改圖」，他不滿市議員陳世凱未經查明事實，就引用在臉書公開評論，涉及誹謗罪，今天提告並請求民事賠償。
顏寬恒提告，陳世凱今天隨即發表二點聲明，並請顏寬恒對前瞻基礎建設公開表態，反對就反對、支持就支持，勇敢對支持顏的選民負責。
陳世凱聲明如下：
1、顏寬恒先生反對前瞻基礎建設計畫是事實，前瞻基礎建設計畫行政院核定文中，明白記載含有：
（1）臺鐵成功追分段鐵路雙軌化計畫。
（2）臺中鐵路山海線計畫第一階段（大甲-追分、大慶-烏日）暨第二階段彩虹線系統型式選擇評估。
（3）臺中捷運藍線（沙鹿火車站至臺中火車站）。
顏先生不管是在新聞畫面或是個人臉書發表的言論皆明確表達反對前瞻基礎建設計畫，所以顏先生反對臺中鐵路軌道建設也是事實，在網路上流傳、轉載的圖片內容亦是事實。
顏先生在今早的提告內容中，表示過往努力爭取臺中建設，但在立院表現卻是盲從黨意，高舉反對手牌，以實際行動阻擋前瞻基礎建設計畫，而臺中軌道建設就是前瞻基礎建設其中一環，顏先生明顯言行不一，嘴巴說支持，卻用行動反對，是置臺中發展於不顧嗎？只為未來收割政績鋪路嗎？
2、顏先生開創台灣首例，採取控告行為恫嚇公共議題的討論，顏先生身為立法委員本應有容納批評的雅量，圖片所涉及討論的事項為臺中重大公共建設議題，在民主國家中，公共政策本可供全民自由討論，乃是常態，呼籲顏先生應好好進修公民課程，培養自己的公民素養。
最後，請顏先生公開表態，對前瞻基礎建設計畫的態度，反對就反對、支持就支持，勇敢對支持你的選民負責。
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