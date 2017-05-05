台南舊魚市場原地保留 議員：在賴清德一念之間

位於中國城旁、台南運河畔的舊魚市場倉庫。（記者蔡文居攝）

2017-05-05 13:16

〔記者蔡文居／台南報導〕位於中國城旁、台南運河畔的舊魚市場倉庫，是否能原地保留？台南市議員洪玉鳳今天在議會提出質詢，指當地是老台南人共同的兒時記憶，要求市府尊重地方的心聲，原地保留，不要充當文化殺手。她強調，舊魚市場能否原地保留，全在市長賴清德的一念之間。

地政局長洪得洋答詢說，他個人尊重地方及文化團體的主張，但部分地主選擇配地在舊魚市場的土地。不過，目前尚未正式配地。

已有80年歷史的台南舊魚市場倉庫，因市府進行運河星鑽開發案，計畫將魚市場拆除，原有用地則劃為商業區用地，並提供地主配地之用。去年台南文史工作者發起「搶救台南舊魚市場」行動，市府在拆除一半後決定暫緩，並與公民團體開會協商，公民團體要求原地保留。市府則決定保留不拆了，但提出原地保留及遷移他地等四個方案。

洪玉鳳表示，當地主張配地魚市場用地的地主，比例並不高，並非不能原地保留。能否保留，全在市長賴清德的一念之間。

她表示，台南因文化古都而升格，賴清德才有機會競選台南市長，他如有這樣的感念，應當把這建築保存下來，成為舊城區的指標歷史建築，而非等任期一滿就一走了之。