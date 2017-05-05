力勤疑售逾期食品案硬扯林佳龍 卓冠廷駁不實爆料文化
2017-05-05 12:50
［記者黃鐘山／台中報導］台中市力勤農產有限公司疑販售逾期食品，衛生局獲報當日即稽查封存1萬5608.4公斤有疑慮產品。不過網友卻指稱市長林佳龍與業者有金錢往來，市府新聞局長卓冠廷隨即在臉書駁斥這是不實的爆料文化，林佳龍與該業者絕無政治獻金或金錢往來，希望不要以訛傳訛，傳播不實訊息。
市府衛生局表示，有民眾今年4月21日向衛福部食藥署檢舉清水區力勤農產有限公司疑涉販售逾期食品，市府則在4月26日接獲不同民眾的相同投訴，當日即前往現場稽查。
衛生局說，現場稽查發現沒有張貼任何標示的冷凍去骨豬肉1674箱（6公斤/箱），剪掉標籤的冷凍豬腸333箱（6.8公斤/箱），共計1萬2308.4公斤。另外，也有逾期冷凍雞腿220箱（15公斤/箱），共3300公斤。為避免流入市面，上述三項共計1萬5608.4公斤有疑慮的產品已當場封存，不得出貨販售。
因部分有效日期標籤已無法辨識，衛生局為釐清違規情節，已依照行政程序法規定函請該公司負責人到局說明，後續將依相關事證依法處理；而市警局第一分局偵查隊也在4月28日接獲該公司員工檢舉，已以詐欺、食品安全管理法等規定報請檢察官指揮偵辦。
對於有人刻意謠傳林佳龍與力勤農產的關係，卓冠廷則在臉書駁斥這是不實的爆料文化，應該被嚴正制止。他表示，經查林市長歷次選舉政治獻金紀錄，並無相關捐款資料，林市長個人也未與該公司及負責人有任何金錢往來。希望不要以訛傳訛，傳播不實訊息。
卓冠廷說，為釐清相關違規相關案情，市府已經依照行政程序法規定，函請該公司負責人到局說明，後續將將依相關事證依法處理，絕對勿枉勿縱。市府也會盡一切努力保障食品安全，一定會堅持到底。
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