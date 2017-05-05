前國策顧問蔡有全逝世 民進黨：他將被台灣人所懷念

2017-05-05 12:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前國策顧問蔡有全昨晚間辭世，民進黨發言人阮昭雄今日表示，民進黨致上最誠摯的哀悼。黨秘書長洪耀福也第一時間代表黨主席蔡英文向家屬表達慰問與不捨。

阮昭雄說，蔡有全長期投入民主運動，為台灣主體意識打拚，主張台灣獨立自由，是一位具備獨立意識和行動力的先行者。他熱愛台灣，為台灣這塊土地奮鬥打拚的精神，將被台灣人所懷念。