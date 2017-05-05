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郭台銘民調勝小英？民進黨這樣回應

2017-05-05  12:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕《時報周刊》報導，若明天是總統大選，總統蔡英文與鴻海董事長郭台銘進行PK，民調顯示蔡獲得2成4支持，郭台銘則拿下3成5支持，郭台銘勝蔡英文超過11個百分點。對此，民進黨副祕書長徐佳青回應，這個假設性的問題，現在任何的說明與回應，「其實是沒有什麼意義的」。

國民黨文傳會副主委唐德明上午受訪表示，蔡政府執政週年完全失敗，應該深刻反省，民眾希望更有效率、更具經濟觀的人帶領國家，不只郭台銘，有正面形象的企業家可能都比蔡英文得民心，民進黨光靠灑錢、綁樁恐政權不保。

被問到相關問題，綠營人士也表示，下次總統選舉是2020年，距離現在還很早，民進黨評估郭台銘要出來選的機率不高。雖然郭台銘財力雄厚，不過民進黨早已習慣面對黨產龐大的國民黨，因此就算是郭台銘選，也應該會有各種因應的方式。「國民黨沒有比郭台銘窮」。不過地方民眾目前討論到國民黨仍聚焦於國民黨主席選舉，較少人提到郭台銘的問題。

徐佳青表示，民進黨做為執政黨，蔡主席做為國家的領袖，就是要全力拚經濟，將台灣民生振起來，各界相關民調都會參考，但對於這件事情沒有評論。

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  • 被問到鴻海集團董事長郭台銘和蔡英文的民調，徐佳青表示，不評論假設性問題。（資料照，記者蘇芳禾攝）

    被問到鴻海集團董事長郭台銘和蔡英文的民調，徐佳青表示，不評論假設性問題。（資料照，記者蘇芳禾攝）

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