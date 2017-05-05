禽流感1個月未傳新疫情 林全宣布解除一級災害應變

2017-05-05 12:50

〔記者林彥彤／台北報導〕禽流感疫情緩和，自3月6日最後一起案例後就無新疫情傳出，今天行政院院長林全赴防檢局聆聽農委會主委林聰賢報告，隨後也正式宣布解除高病原性禽流感中央災害應變中心，防疫也回歸到常態的防疫工作。

今年2月禽流感疫情自花蓮田間幼鴨爆出感染H5N6開始，隨後不到一週台南火雞場也傳出H5N6，又有鑑於鄰近國家日本與韓國疫情嚴峻，以及此病毒有傳人的風險，行政院即宣布成立災害應變中心。

林聰賢報告時指出，成立災害應變中心後即蒐集專家意見，其中關鍵政策是提高撲殺補償到8成、執行禁運禁宰政策7天，以及鴨隻應上市前檢驗等，結果顯示疫情有效趨緩。

林全聽完報告後同意，解除高病原性禽流感中央災害應變中心，並表達對各部會、地方政府相互合作的感謝。他說，防疫視同作戰，此次也要特別感謝北市野鳥學會專員張智偉，在執行候（野）鳥主動監測的過程中謹慎、細心。

林全也提到，接下來也要再研議，如何協助養禽業者盡量減少飼養雞隻曝露在外的風險，輔導他們有較好照顧家禽的環境，以減少防疫漏洞。

防檢局局長黃德昌表示，去年年底就開始輔導，要求陸禽或水禽密閉式飼養，不過執法單位是地方政府，由地方政府裁罰，目前已經裁罰96場。

此外，外界關心，農委會是否有信心H5N6不要像先前病毒一樣本土化？林聰賢回應，目前沒有一個專家可以保證，不過大概今年內都不會再有疫情傳出，如果明年沒有疫情傳出且無境外移入，之後就會再召開專家會議來確認。