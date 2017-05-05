小英的年輕人支持度降？綠提樣本數反擊

2017-05-05 12:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕《美麗島電子報》本月2日公布民調，蔡英文的信任度、滿意度在20-29歲年輕人嚴重下滑，不信任度高達45.3%，不滿意度也達63.3%的。對此，民進黨副祕書長徐佳青當場公佈民進黨內部民調，指蔡英文在年輕人的支持度仍在各年齡層之冠，並且表示黨內民調是採傳統住宅電話與手機各佔一半，較能接觸到年輕人樣本。

徐佳青解釋，傳統上民意調查都是打住宅電話，但現在35歲以下的年輕人，晚上會在家裡接室內電話比例偏低，取樣上可能造成偏差。《美麗島電子報》在年輕人取樣的樣本數可能造成偏差。

徐佳青進一步舉民進黨民調的樣本數指出，黨部民調中心在三、四月的4份民調，總樣本數為4855筆，其中20-29歳原始樣本比例為11%（樣本數=524），加權後樣本比例為17%（樣本數=821）。蔡英文整體滿意度為40%，20-29歲年輕人對蔡英文滿意度為44%，年輕人滿意度仍居所有年齡層之冠。而近期加入蔡英文支持度指標，以最新民調看來，蔡英文整體支持度為56%，20-29歲年輕人對蔡英文支持度64%，年輕人支持度亦仍居所有年齡層之冠。

被問到民眾不滿意蔡英文的原因為何？徐佳青認為，民眾覺得改革速度太慢，也認為對於部份改革內容幅度不夠寬不夠大，因此在滿意上會有分歧性看法。