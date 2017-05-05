每案表決再表決 國民黨杯葛癱瘓立法院

2017-05-05 13:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團今日不霸佔主席台，改採「文攻」杯葛院會議事，在議事日程草案增列討論事項上，每案要求點名表決，遭民進黨立委多數否決後，再提重付表決，最後才是記名表決，每案表決3次，嚴重拖延議事進度。

國民黨團書記長王育敏指出，國民黨團在變更討論事項上提出300案，針對報告事項會把法案退回程序委員會，這部分會表決處理，將近有100案，會讓今天院會開不下去。

此外，今日一大早國民黨立委許毓仁也拿著300案變更討論事項，在一進議場與民進黨立委吳秉叡一起搶佔主席台時，不幸跌倒造成手肘受傷，事後雙方一度互嗆，許指控吳推人，吳反批許在造謠。

國民黨團稍早也召開記者會，王育敏要求行政院須修正前瞻基礎建設計畫，不要再一意孤行，還用超爛的廣告宣傳前瞻計畫。

許毓仁則說，他已把前瞻計畫看完，每個字都看得懂，但合起來就是看不懂，行政院花費200萬所派的廣告內容空洞，不知道是前瞻廣告還是科幻片，除了模特兒外，「完全就沒有內容！」