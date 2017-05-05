北市豪宅官舍半數養蚊 議員：二期官舍改建公宅
〔記者何世昌／台北報導〕位在台北市中山北路二段「御成町」內，有16戶屬北市一級首長官舍，但北市一級首長共41名，官舍尚缺25戶；郝市府以1.98億元價購旁邊國有地，並以都更方式規劃「二期官舍」，目前尚在討論權利變換。柯市府上任後，租金漲為7000元，導致入住率降約5成；民進黨市議員李慶鋒、顏若芳今早召開記者會指出，此顯示「二期官舍」並無需求，應進行變更、改建為公宅。
位在中山北路二段的「御成町」，郝市府時期因都更分回16戶，並作為一級首長官舍；扣除公設後，每間使用坪數約37坪，每月租金僅600元。
李慶鋒說明，但北市一級首長共41名，官舍尚缺25戶，郝市府計畫在「御成町」旁興建「二期官舍」，便以1.98億元價購中山段4小段580地號等8筆國有地及地上物，且以都更方式委託建商擔任實施者興建，建商約可獲得31％權利變換。
但李慶鋒指出，人事處2015年12月16日的公文顯示，官舍入住率僅5成，經評估目前數量符合需求⋯「二期首長宿舍案，已無建置需求」；人事處向市長柯文哲專案報告後，柯仍裁示維持郝市府規劃興建官舍。
李批評，去年1月至今年4月的統計資料，首長官舍長期有6-9間房閒置，入住率平均50％、最低達44％，「二期官舍」難道是蓋來養蚊子？
顏若芳則不滿地表示，柯文哲上任喊出「4年2萬戶」公宅，但近來目標不斷下修，市府不思積極達成兌現政見，卻在市府持有百分之百土地的都更案中，硬蓋毫無需求的首長宿舍。顏主張，此案目前還在討論權利變換階段，還未動工，應進行變更，將此案改為興建公宅，積極兌現政見。
人事處表示，去年放寬首長宿舍申請資格，副首長或二級機關首長也得申請，盼藉此提高入住率；再者，考量設置首長宿舍可增加誘因，延攬中南部人才，所以維持原計畫。
代辦此案的捷運局聯開處長魏國華則說，按現行規劃，此案規劃大房型、室內35坪，若改建公宅，租金驚人；再者，現階段若變更規劃，會改變權變分配比，恐影響實施者意願。
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標題：北市豪宅官舍半數養蚊 議員：二期官舍改建公宅
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