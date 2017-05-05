36席缺4席 本屆竹縣議會將出現史上缺額最高紀錄

2017-05-05 11:56

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員高偉凱、周江杰昨天針對縣議會通過房屋稅率修正案調降非自住房屋稅率，公開宣布將辭去議員職務，而這屆縣議會原本有36席議員中，分別已有林為洲、吳菊花去職缺席，如果2人確定請辭，議員缺額將多達4人，創下史上最高紀錄。

高偉凱、周江杰2人昨晚以臉書直播

方式，宣布將於他們捍衛的法案同進退，於7月1日辭去議員職務，不少支持者立刻留言為他們加油打氣並展開強力慰留，但他們均表示不會改變心意，只盼望能喚起更多人重視囤房、高房價等不公不義的現象。

新竹縣資深政壇人士說，本屆縣議會先前已有林為洲當選立委、吳菊花因案解職，依地方制度法第81條規定，同1選舉區缺額達2分之1以上才應補選，所以均未遞補或補選，如果高偉凱、周江杰再確定辭職的話，2人所在的選區也沒達到缺額2分之1以上的條件，所以也無法補選。

資深政壇人士說，過去歷屆縣議會不論是當選其他公職、身亡或因案解職，1屆頂多缺額2人，這屆縣議會如果缺額4人，比例為總席次的9分之1，將創下史上議員缺額最多、比例最高的紀錄。