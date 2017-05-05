阿扁事事要提申請 高市議員呼籲快解禁

2017-05-05 11:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕綽號「大師兄」的高雄市議員鄭新助，不滿馬英九卸任後趴趴走，阿扁出席許多場合卻仍須申請，呼籲小英政府上任已一年，得趕快解決此問題，起碼讓阿扁能自由行動，不要事事提出申請。

前總統陳水扁近日感染病毒性腸胃炎，發燒到39度，家人趕忙將他送醫治療，目前已返家休養，引起外界關注。

鄭新助今天上午受訪時說，阿扁是大前天參加一邊一國的餐會，回家後覺得身體不適，目前正休養中。

鄭新助話鋒一轉提到，阿扁出席許多場合，至今仍得向中監提出申請，「馬卸任趴趴走卻沒人講」，為何扁仍須申請？這真是糟蹋人。

鄭新助說，民進黨未全面執政前，一位現任的內閣閣員曾告訴他：「這是因為朝小野大」，如今民進黨完全執政，新手上路也快1年了，問題還是拖著。

鄭新助透露，他曾當面向小英總統提及，應該讓阿扁能自由行動，不用事事都得提出申請，但小英只是笑笑，未表示意見。