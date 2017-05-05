力掃戴奧辛陰霾 彰化蛋在立院飄香
2017-05-05 11:30
〔記者鄭鴻達／台北報導〕先前傳出的戴奧辛雞蛋風波，儘管後續調查發現僅為單一養雞場檢驗出殘留的案例，但仍對蛋農造成不小衝擊；產蛋大縣彰化縣養雞協會北上立法院，邀請立委們品嘗各式蛋料理，除了宣示蛋品安全無虞，也讓議事緊張的立院飄蛋香。
彰化縣為全國最大養禽大縣，縣內養雞隻數約1400萬隻，產蛋量更佔全國總產量近45％，而日前衛生福利部食藥署於縣內檢驗出雞蛋有戴奧辛殘留，一度造成民眾擔憂與恐慌，儘管後來查出是單一的鴻彰畜牧場殘留，但仍對雞蛋的市場價格造成相當大的衝擊。
為了拉抬民眾對於雞蛋產品的信心，彰化縣養雞協會北上立院，邀請彰化縣選區的民進黨立委洪宗熠、陳素月、黃秀芳及吳焜裕、姚文智、尤美女、李麗芬、施義芳等黨籍立委，與農委會官員一起品嘗雞蛋製成的各式料理與甜點，以行動宣示蛋品安全，為彰化蛋品拉抬聲勢。
洪宗熠強調，彰化縣為國內最大養雞基地，彰化縣產的蛋品品質有保障，國內所有蛋品也沒問題，國人可安心選用：陳素月表示，雞蛋的食用價值及用途相當廣泛，希望透過本次的品嘗，再度宣示彰化蛋品安全無虞，品質更是優良。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 週報》洪慈庸密戀閃婚有隱情？卓冠廷就吃這套！
- 美參議員提案解除美台高層交流限制
- 台灣爭取出席WHA 陸委會籲中謹慎、避免傷害兩岸關係
- 每案表決再表決 國民黨杯葛癱瘓立法院
- 柯文哲不知819世大運開幕？柯：主持人指著大稻埕誤導！
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》下放3A不到48小時 胡智為再登大聯盟
- MLB》火速重返大聯盟 胡智為飆生涯首次三振
- 「通靈」正夯 這部影集連「活人」都能感應
- 家扶課輔班 教出國防大學榜首公費生
- 公務員年改初審完成 18趴、替代率待協商
- 通緝犯沒錢返鄉 暖警逮人並自掏腰包勸向善
- 〈世大運票價公布〉開幕最低800元 6月13日起開賣
- 遠航爆勞資爭議 6空服員曾向高市申請調解
- 岡薩雷茲送禮給大谷 道奇被聯盟警告
- 豬哥亮病況惡化昏睡 病房大轉肅寂
- MLB》心臟超大顆！ 胡智為這球登上官網（影音）
- 弱勢盤整 新台幣午盤暫收30.157元
- 前瞻計畫花蓮提383億 傅崐萁：盼提高城鄉建設比例
- 周刊民調：若現在選總統 郭董大幅領先小英
- 下水道廠商解約 頭份憂1.1億被收回
- 童顏猛男最帥數學老師 賣臉雅男士
- 南投縣議員疑農會選舉恩怨遭毆傷 1嫌裁定羈押
- 北影經典片單 重溫漢內克《大快人心》
- 4K高畫質轉播世大運開閉幕 柯：物資募款已達標
- 自由廣場》民主政治竟有這種官文化
- Gucci策展米開理 吉婭科波拉捧場訪台
- 台幣今年升7.1% 亞幣居冠
- 女主播為了賺禮物 隨機攔大叔直播野戰
- 不忍心看超渡 索非亞心疼「鬼其實很笨」
- 女房客只繳1個月租金 半年後房東開門驚呆！
- 大西洋便宜黑鮪進市場 東港漁民憂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Authorities launch probes of cram school teacher
- 【異色童話館】美女與野獸
- 穩定菜價 蔬菜產銷查詢平台上線
- 明泰第1季獲利佳 法人調高目標價
- 發現丈夫偷吃騙她 人妻怒吞70張鈔票肚子爆痛
- （影音）《麻醉2》燃醫界共鳴 狂吸55萬鐵粉朝聖
- 點睛品吸睛 耳玩自由Play
- 陳建仁、朱敬一國籍 美國家科學院正名台灣
- 中國沙塵暴東飄 赴日韓民眾要注意
- 簡嫚書這招搞定日本郎 粉絲跨海求交往
- 農產外銷衰退 農業局：氣候影響產值
- 《觀察筆記》恨海
- 林奕含案 南檢已分他字案追查
- 《初戀那件小事》女主角 薄紗寫真甩車震陰霾
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：力掃戴奧辛陰霾 彰化蛋在立院飄香
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分