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力掃戴奧辛陰霾 彰化蛋在立院飄香

2017-05-05  11:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕先前傳出的戴奧辛雞蛋風波，儘管後續調查發現僅為單一養雞場檢驗出殘留的案例，但仍對蛋農造成不小衝擊；產蛋大縣彰化縣養雞協會北上立法院，邀請立委們品嘗各式蛋料理，除了宣示蛋品安全無虞，也讓議事緊張的立院飄蛋香。

彰化縣為全國最大養禽大縣，縣內養雞隻數約1400萬隻，產蛋量更佔全國總產量近45％，而日前衛生福利部食藥署於縣內檢驗出雞蛋有戴奧辛殘留，一度造成民眾擔憂與恐慌，儘管後來查出是單一的鴻彰畜牧場殘留，但仍對雞蛋的市場價格造成相當大的衝擊。

為了拉抬民眾對於雞蛋產品的信心，彰化縣養雞協會北上立院，邀請彰化縣選區的民進黨立委洪宗熠、陳素月、黃秀芳及吳焜裕、姚文智、尤美女、李麗芬、施義芳等黨籍立委，與農委會官員一起品嘗雞蛋製成的各式料理與甜點，以行動宣示蛋品安全，為彰化蛋品拉抬聲勢。

洪宗熠強調，彰化縣為國內最大養雞基地，彰化縣產的蛋品品質有保障，國內所有蛋品也沒問題，國人可安心選用：陳素月表示，雞蛋的食用價值及用途相當廣泛，希望透過本次的品嘗，再度宣示彰化蛋品安全無虞，品質更是優良。

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  • 立委們以行動宣示，彰化縣蛋品安全無虞。（記者鄭鴻達攝）

    立委們以行動宣示，彰化縣蛋品安全無虞。（記者鄭鴻達攝）

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