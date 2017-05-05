爭取前瞻經費 朱立倫下午拜會賀陳旦

2017-05-05 11:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫為爭取前瞻建設計畫補助，今天將與交通部長賀陳旦會面，當面爭取建設經費，對於行政院政務委員張景森在臉書說，「連朱立倫今天也都擺下身段，拜會交通部」，諷刺國民黨團的杯葛動作，新北市政府發言人張其強強調，這是很早前就一直在安排的會面。

張其強表示，朱立倫4月17日出席立法院公聽會，就已經向賀陳旦表達再約時間當面說明的態度，雙方一直持續進行聯繫；據了解，朱立倫今天下午將由副市長葉惠青、捷運局長趙紹廉陪同拜會賀陳旦，當面說明建設的計畫，會面不對外公開，市府也不會主動對外說明。