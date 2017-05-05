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處理路面下陷反應挨批慢半拍 柯：細節很難事先說明

2017-05-05  11:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台電在台北市光復北路、八德路口洞道施工致路面塌陷，經連日搶修後，今早恢復部分通行，但北市府、台電遭質疑反應慢半拍，才讓情況如此惡劣。台北市長柯文哲今強調，其實都有在看相關情況，只是很多細節很難在事先說明，這次灌水、灌漿，讓承包商先損失2億，後續還要把鑽頭挖出來，工程費用也是不得了。

柯說，不管是大陸工程、台電、日本鹿島公司，還有北市工務局都是專業團隊，台灣慢慢走向專業導向，有時人家在罵我們沒有注意，但其實市府都有在看（數據），只是很多細節很難在事先說明。

至於是否因廠商起初不願灌水、灌漿，導致工程延宕？柯重申，不是延宕，因為一開始倒灌（滲水、滲砂）的不多，後來下陷太厲害，擔心會影響到周邊的房屋，當然就要灌水、灌漿。

柯直言，水一灌下去，（在地底下的）探頭價值兩億就已經報銷了，灌漿再灌下去，將來還要開挖，工程費不得了，所以一開始才不會馬上做（灌水、灌漿）動作，總是希望能不能控制，不能控制才會做比較劇烈性的處理方式。

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  • 北市光復北路與八德路口地面下陷已達11公分。（資料照，記者黃建豪攝）

    北市光復北路與八德路口地面下陷已達11公分。（資料照，記者黃建豪攝）

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