| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

勉勵高階文官 陳建仁：智能很高、但難了解民眾

2017-05-05  11:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕國家文官學院今天舉辦高階文官培訓訓練，陳建仁副總統到場致詞，勉勵在場的高階文官，他表示，高階公務員要更了解民眾的需求，「大家智能很高，但難了解民眾」，期許文官更要有同理心。

陳建仁上午出席「高階文官培訓飛躍方案106年訓練開訓典禮」，考試院長伍錦霖、副院長李逸洋等人都有出席。

陳建仁說，「真正的權力來自服務」，他比喻，好的牧羊人沾滿了羊的氣息，高階文官也要沾滿平民百姓的氣息，施政遇到困難要努力去解決，符合時代的需要。

陳建仁也提到，他在1997年第一次當公務員，是任職國科會生物處處長，前行政院長劉兆玄擔任主委，劉要陳建仁放手去推動計畫，他馬上開啟三個國家型計劃，還讓劉兆玄擔心經費不夠，幸好後來都很成功。

陳建仁也透露，當時蔡英文總統找他當副手，他還去問主教，天主教徒能否當副總統？主教回他，教宗鼓勵教友從事公職，為民服務，但「真正的權力來自服務」，若沒有提供任何人服務，「我們擁有權力就是不對」。

陳建仁說，高階文官要發揮領導者的影響力，並期許在政策論述和溝通上更精進，也可多向媒體學習如何溝通，讓人民了解「你們的訴求，我們聽到了」。

廣告
  • 陳建仁出席高階文官培訓活動，勉勵高階公務員多了解人民的心聲。（記者吳亮儀攝）

    陳建仁出席高階文官培訓活動，勉勵高階公務員多了解人民的心聲。（記者吳亮儀攝）

  • 陳建仁出席高階文官培訓活動，勉勵高階公務員多了解人民的心聲。（記者吳亮儀攝）

    陳建仁出席高階文官培訓活動，勉勵高階公務員多了解人民的心聲。（記者吳亮儀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公務員 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：勉勵高階文官 陳建仁：智能很高、但難了解民眾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.