勉勵高階文官 陳建仁：智能很高、但難了解民眾

2017-05-05 11:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕國家文官學院今天舉辦高階文官培訓訓練，陳建仁副總統到場致詞，勉勵在場的高階文官，他表示，高階公務員要更了解民眾的需求，「大家智能很高，但難了解民眾」，期許文官更要有同理心。

陳建仁上午出席「高階文官培訓飛躍方案106年訓練開訓典禮」，考試院長伍錦霖、副院長李逸洋等人都有出席。

陳建仁說，「真正的權力來自服務」，他比喻，好的牧羊人沾滿了羊的氣息，高階文官也要沾滿平民百姓的氣息，施政遇到困難要努力去解決，符合時代的需要。

陳建仁也提到，他在1997年第一次當公務員，是任職國科會生物處處長，前行政院長劉兆玄擔任主委，劉要陳建仁放手去推動計畫，他馬上開啟三個國家型計劃，還讓劉兆玄擔心經費不夠，幸好後來都很成功。

陳建仁也透露，當時蔡英文總統找他當副手，他還去問主教，天主教徒能否當副總統？主教回他，教宗鼓勵教友從事公職，為民服務，但「真正的權力來自服務」，若沒有提供任何人服務，「我們擁有權力就是不對」。

陳建仁說，高階文官要發揮領導者的影響力，並期許在政策論述和溝通上更精進，也可多向媒體學習如何溝通，讓人民了解「你們的訴求，我們聽到了」。