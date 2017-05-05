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藍營批前瞻計畫是綁樁、買票 王定宇一張圖打臉

2017-05-05  11:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為反對「前瞻基礎特別條例草案」，連日在立法院展開強力杯葛，堅持退回前瞻條例，讓議事空轉。對此，民進黨立委王定宇提出國民黨愛台12建設與民進黨前瞻計畫的比較，強調「不用擔心，一定會過的」。

王定宇在臉書上發文，指出馬政府時期推出的愛台12建設，八年經費3.99兆，當時的國民黨說「這是再創經濟奇蹟、提升國家競爭力。」但民進黨的前瞻計畫，八年經費8800億，國民黨卻說是「重金綁樁、變相買票。」

王定宇表示，雖然前瞻計畫還在委員會審議階段，但是「不用擔心，一定會過的。」他強調，包括不當黨產、黨職併公職到諸多改革法案，真的都不是容易的事情，「做事的人在前線努力，真的不要老是見個風，就急著捅自己人，人家在努力，你卻努力在跟風賭臭，這樣不好！」

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  • 國民黨立委昨日下午再霸主席台，杯葛前瞻基礎建設條例審查。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨立委昨日下午再霸主席台，杯葛前瞻基礎建設條例審查。（資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 前瞻條例 前瞻計畫 國民黨 愛台12建設 民進黨 王定宇
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