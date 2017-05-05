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民進黨端執政成績 國民黨：拿前朝政績充數「厚臉皮」

2017-05-05  11:04

〔記者施曉光／台北報導〕蔡政府執政將滿1周年，民進黨中央昨日提出執政成績報告，國民黨文傳會副主委唐德明今日召開記者會質疑，民進黨所提出的數字中，列出2016年9月的「全球競爭力報告」，台灣競爭力排名全球第14名，但該份報告的數據來源是2015年，他痛斥這根本就是毫無羞愧的拿前朝政績充數，「臉皮實在厚得可以」。

唐德明並消遣民進黨，只可惜人民無感，媒體也無感，堂堂執政黨召開的記者會，今日4大報竟然1個字都沒有刊登，可見民進黨中央為自己擦脂抹粉的政績宣傳，實在不值一提。

唐德明表示，在民進黨選擇公布的數字之外，真正與人民相關的數字，民進黨中央卻隻字不提，但這些卻是人民真正在乎的大事，他舉例指出，主計總處公布的總平均薪資，為4萬5720（含經常性與非經常性薪資），絕大多數人民看到的反應都是「怎麼可能！」，這說明台灣的貧富差距愈拉愈大，蔡政府感受到了嗎？

他並說，房價所得比在2016年第3季是9.35，創歷史新高，而在台北市房價所得比更高達16.16倍，等於要不吃不喝超過16年才能在北市買得起房子。

唐德明表示，民進黨執政這1年來，天天有讓人民幹譙的事情發生，這樣的施政成績，民進黨還好意思大肆宣傳，簡直是「民進黨的蔡主席」，打臉「民進黨的蔡總統」。

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  • 國民黨文傳會副主委唐德明痛斥民進黨毫無羞愧的拿前朝政績充數，「臉皮實在厚得可以」。（記者施曉光攝）

    國民黨文傳會副主委唐德明痛斥民進黨毫無羞愧的拿前朝政績充數，「臉皮實在厚得可以」。（記者施曉光攝）

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