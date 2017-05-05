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張景森：藍首長紛爭取前瞻 國民黨卻違人民期待

2017-05-05  10:45

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院經濟等委員會前2天聯席審查行政院所提「前瞻基礎特別條例草案」，在國民黨團強力杯葛下議事空轉，行政院政務委員張景森今天質疑，國民黨團不斷杯葛前瞻建設條例並不符合人民期待，他透露近來有不少藍營執政縣市首長，不斷與行政院溝通前瞻建設計劃的內容，連朱立倫今天也都擺下身段，拜會交通部。

張景森說，朱立倫下週還要找市籍立委一起來積極爭取前瞻建設預算。這是一個好的開始，今後不分黨派，一起來拼建設。

張景森在臉書表示，立法院國民黨團似乎只會反射動作。但是不斷杯葛前瞻建設條例，符合人民的期待嗎？「我的觀察：這並不符合人民期待」。

他指出，行政院通過前瞻建設條例之後，不斷有非執政黨的縣市首長，前來溝通前瞻建設計劃的內容。4月中下旬曾分別會見連江縣長劉增應、台東縣長黃健庭、苗栗縣長徐耀昌，昨天才接待花蓮縣長傅崐萁，研商如何推動花蓮的建設。最近還會見金門縣長陳福海，近期也將應邀到台東、花蓮去參訪。

張景森說，這些縣市首對計劃內容多少有意見，但都沒有黨派立場，支持政府推動國家前瞻建設計劃，報載新竹縣長邱鏡淳甚至於把推動前瞻建設計劃列為施政主軸之一，說「一毛錢都不能少」。

張景森表示，朱立倫之前連行政院邀他都不肯來開會，今天都能擺下身段去拜會交通部，下週還要找市籍立委一起來積極爭取前瞻建設預算。如果這些縣市首長代表地方人民，人民期待國家大力推動建設，衷心期待立法院國民黨團快醒來，趕快通過特別條例，未來嚴審特別預算，可能比較符合人民的期待吧！

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  • 行政院政務委員張景森今天在臉書貼文，質疑國民黨團不斷杯葛「前瞻基礎建設特別條例草案」，不符合人民期待。（圖擷自張景森臉書）

    行政院政務委員張景森今天在臉書貼文，質疑國民黨團不斷杯葛「前瞻基礎建設特別條例草案」，不符合人民期待。（圖擷自張景森臉書）

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