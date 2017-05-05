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邀馬英九參加世大運 柯文哲稱EQ夠「會握手」
2017-05-05 10:45
柯文哲表示，看到馬還是會和他握手寒暄，「我們EQ都還夠啦」。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕世界大學運動會即將到來，世大運籌委會日前透露，賽事開始時會邀請歷屆市長出席，包括陳水扁、馬英九。台北市長柯文哲表示，看到馬還是會和他握手寒暄，「我們EQ都還夠啦」。
柯文哲今天出席台北國際觀光博覽會相關活動，被媒體問及歷屆市長出席世大運一事，柯文哲表示，阿扁部分可以先看519、520怎麼處理，屆時比照辦理，世大運是台灣大事，歷屆總統、市長應該都會發邀請函。
媒體追問，要如何與馬英九互動，柯文哲也說順其自然就好，「看到人就是Say Hello、握手就是這樣，我們EQ都還夠啦」。
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