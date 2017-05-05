戴奧辛蛋汙染源查不出 藍委要官員下台給交代

2017-05-05 10:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕戴奧辛毒蛋汙染源至今未查出，立法院國民黨團今日召開「毒蛋處理很混蛋、沒人該負責？」記者會，國民黨立委要求要有人出面負責、下台，更痛批行政院長林全不要置身事外。

國民黨立委李彥秀質疑，事件爆發至今14天，戴奧辛毒蛋汙染來自哪沒人知道，行政機關說排除空氣、土地及水汙染，懷疑來自飼料或飼料添加物，若不能即時找出、加強管理，漏洞將持續擴大。

國民黨立委蔣萬安則說，食藥署、農委會至今不願公布毒蛋流向，不願意揭露資訊，民眾也完全搞不清楚狀況，這件事不是把蛋下架就沒事，戴奧辛超標絕非單一事件，希望儘快找出汙染源。

國民黨立委王惠美批評，此事影響甚鉅，蛋價2天差3成，將近1000萬元產值蒸發，官員則好大喜功，一開始先公布3場養雞場，後來又有6家，結果最後驗出來只有1家有問題，蛋農損失慘重找誰賠，政府不應該一竿子打翻一船人。