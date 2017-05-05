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指遭改圖引用 顏寬恒控告議員陳世凱毀謗

2017-05-05  10:15

［記者楊政郡／台中報導］立委顏寬恒今上午針對網路上遭人「惡意改圖」，而市議員陳世凱未經查明事實，就引用在臉書公開評論，涉及誹謗罪，提起告訴並將請求民事賠償，台中地檢署受理偵辦。

顏寬恒指出，這張不實又惡意的圖文製作者，並沒有署名，報案後希望檢警能查出來源，以正視聽。而台中市議員陳世凱未經查明事實就引用、轉貼該圖，並在臉書公開評論顏寬恒等立委，涉違反刑法310條第二項誹謗罪，上午按鈴控告，未來也將針對名譽受損提出附帶民事賠償，求償部分未來將捐給公益慈善團體，照顧弱勢民眾。

顏寬恒說，他與陳世凱都是民意代表，有接受輿論監督的義務，也要有更高道德標準，而陳自詡「專業問政」，在自己臉書公開轉貼不實圖文已涉違法，又讓不知情的網友轉貼繼續引誘其他人違法，這種不當行為必須通過司法以正視聽，以防民眾無知繼續轉貼，又吃上官司。

顏寬恒與陳世凱在2013年立委補選、2015年立委選舉，兩度成為競選對手，都是顏寬恒順利當選，陳世凱則當選台中市第二屆市議員迄今，兩人未來可能還有很多對決、拚輸贏的機會。

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  • 顏寬恒拿出圖片，指控市議員陳世凱未經查證就引用，是惡意毀謗。（記者楊政郡攝）

    顏寬恒拿出圖片，指控市議員陳世凱未經查證就引用，是惡意毀謗。（記者楊政郡攝）

  • 顏寬恒拿出圖片，指控市議員陳世凱未經查證就引用，是惡意毀謗。（記者楊政郡翻攝，顏立委辦公室提供）

    顏寬恒拿出圖片，指控市議員陳世凱未經查證就引用，是惡意毀謗。（記者楊政郡翻攝，顏立委辦公室提供）

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