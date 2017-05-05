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搶占主席台被推倒？ 許毓仁與吳秉叡議場互嗆

2017-05-05  09:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院藍綠立委今早7點多為搶占議場主席台，國民黨立委許毓仁與民進黨立委吳秉叡衝向主席台過程中，許毓仁摔倒在地、手肘擦傷，民進黨立委順利占領主席台。

許毓仁今早6點多即到議場門外等待，隨後民進黨立委莊瑞雄、吳秉叡、蘇巧慧等人也到場，7點多議場一開門，藍綠立委像新年搶頭香一樣奔向主席台，許毓仁跌倒受傷、文件撒落一地，民進黨立委邱泰源則替許包紮傷口。

許毓仁半小時後離開議場，也在臉書發文指，「吳秉叡為了占主席台，衝上來把我推倒，我摔倒在地，手肘受傷」。

坐鎮議場的吳秉叡聞訊怒批，許毓仁到處散播謠言，要找委任律師告他。吳對著坐在主席台的莊瑞雄強調，「如果是我推他，許為何坐在那半小時都不說，在那散播謠言，為何變成是我推他！」

吳秉叡說，明明是衝過來的過程中，「他年輕人要超越我時，他拉我的背，他自己跌倒的」。莊瑞雄也接著說，「說被你推倒的，那是『豪小』」。

8點40分左右，許毓仁重回議場找吳秉叡理論。吳強調，「我沒有推倒你！」 許回嗆，「不要睜眼說瞎話，你有證據你沒推我嗎？」吳也怒嗆，「你說那什麼話，大家往前跑，我沒有推你。」

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  • 民進黨立委邱泰源、莊瑞雄等人坐在議場主席台上。（記者陳鈺馥攝）

    民進黨立委邱泰源、莊瑞雄等人坐在議場主席台上。（記者陳鈺馥攝）

  • 國民黨立委許毓仁衝向主席台過程中，摔倒在地、手肘擦傷，在臉書發文指自己被綠委吳秉叡推倒。（記者陳鈺馥翻攝）

    國民黨立委許毓仁衝向主席台過程中，摔倒在地、手肘擦傷，在臉書發文指自己被綠委吳秉叡推倒。（記者陳鈺馥翻攝）

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