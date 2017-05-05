美參議員提案解除美台高層交流限制

2017-05-05 06:20

【駐美特派員曹郁芬／華府四日報導】包括魯比歐、布朗等重量級參議員今天共同提出了一項具有拘束力的「台灣旅行法」，要求美國政策應當促進美台之間所有層級的互訪，解除任何交流限制。

今天共同提案的還有共和黨的殷霍夫、賈德納，以及民主黨籍的梅南德茲與彼德斯。在今年的1月13日，台灣總統蔡英文由過境舊金山時，眾議員夏波、薛曼眾議員以及外交委員會主席羅伊斯已在眾議院中提出了類似法案。

魯比歐等人提出的法案指出，美國國會認為，自從台灣關係法制定後，由於美國本身對於台灣高層訪美的自我設限，台灣與美國始終缺乏有效的溝通，顯著地阻礙了台美關係的發展。因此「美國政策理應促進美國與台灣之間所有層級的互訪。」

美國終止與台灣的邦交關係後，台灣總統、副總統、行政院長、外長與國防部長至今仍受限不得訪問華府，而美國過去雖曾派出閣員訪台，但多半以商務、勞工和運輸部為主以避開敏感的議題。

魯比歐曾參與共和黨去年的總統初選，是台灣長久以來的盟友，也是參院台灣國會連線的成員之一。在2016年的春天，魯比歐通過了一項重新確認台灣關係法與六項保證為台美關係基石的法案。

台灣人公共事務會（FAPA）會長陳正義在新聞稿中表示，這項法案進入國會的同時，若美國現在的行政部門派內閣成員造訪台灣，將能展現台美之間長久以來的堅定關係。