| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

週報》洪慈庸密戀閃婚有隱情？卓冠廷就吃這套！

2017-05-05  07:30

〔記者陳怡君／台北報導〕年齡真的不是問題？時代力量立委洪慈庸與台中市新聞局長卓冠廷4月24日閃電宣布登記結婚，「洪卓戀」這對相差4歲的姊弟戀組合，也讓外界關心女大男小的年齡、觀念差距，是否會在婚姻上出問題？命理老師吳薇娟透露，兩人命格和個性可是不錯的組合呢！但要擔心婚後的問題引爆點，恐會出現在小孩教育觀念上。

今年35歲的洪慈庸，去年2月情人節被拍到與台中市長林佳龍子弟兵、新聞局長卓冠廷甜蜜出遊新加坡，戀情因此曝光。兩人低調密戀1年多，終於在4月24日大方認愛，宣布互許終生。

吳薇娟分析，兩人雖相差4歲，但以雙方先天命格和後天個性來看，其實屬於相當Match的姊弟戀組合，正好可互補不足。洪慈庸個性善良、慈悲、仁和，善於溝通協調，懂得以退為進、以柔克剛，命格上有幫夫運，屬於典型「台灣好媳婦」。

而外表看起來斯斯文文的卓冠廷，其實個性上較大男人、主觀意識強。當做事果絕的卓冠廷，遇上有小女人溫柔特質的洪慈庸，很快就被善解人意的姊姊「征服」了。

吳薇娟直言，洪慈庸與卓冠廷女大男小的組合屬「互補型」，洪慈庸最大優點就是懂得以退為進，個性圓融，這也是為什麼兩人交往初期愛得相當低調，但後來年紀稍長4歲的洪慈庸仍靠著這些特質，得到夫家長輩點頭。

不過，吳薇娟也提醒，兩人的年齡差距雖然看起來不是問題，但要注意未來的婚姻問題可能會出現在小孩教養上，因為兩人的教養觀念實在「差很大」。吳薇娟說，在教養觀念上洪慈庸屬於傳統型，卓冠廷屬於西化型，自然容易在管教小孩的觀念上意見不一。兩人在這方面要達成共識，只能靠多溝通協調。

【洪慈庸婚後會大轉型嗎？更多洪慈庸跟卓冠廷的姊弟戀內幕，都在2017.5.6週六的自由時報週末生活版「命運你我他」專欄（每個月第一＆第三週的週六見刊）。還有讀者免費算命解惑，趕快來報名！】

廣告
  • 時代力量立委洪慈庸（左）與台中市新聞局長卓冠廷（右）密戀一年多，於近日完婚。（此為合成圖，本報資料照）

    時代力量立委洪慈庸（左）與台中市新聞局長卓冠廷（右）密戀一年多，於近日完婚。（此為合成圖，本報資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卓冠廷 吳薇娟 姊弟戀 時代力量 洪大姊 洪慈庸 自由時報 週報 週末生活版
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：週報》洪慈庸密戀閃婚有隱情？卓冠廷就吃這套！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.