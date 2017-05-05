週報》洪慈庸密戀閃婚有隱情？卓冠廷就吃這套！
〔記者陳怡君／台北報導〕年齡真的不是問題？時代力量立委洪慈庸與台中市新聞局長卓冠廷4月24日閃電宣布登記結婚，「洪卓戀」這對相差4歲的姊弟戀組合，也讓外界關心女大男小的年齡、觀念差距，是否會在婚姻上出問題？命理老師吳薇娟透露，兩人命格和個性可是不錯的組合呢！但要擔心婚後的問題引爆點，恐會出現在小孩教育觀念上。
今年35歲的洪慈庸，去年2月情人節被拍到與台中市長林佳龍子弟兵、新聞局長卓冠廷甜蜜出遊新加坡，戀情因此曝光。兩人低調密戀1年多，終於在4月24日大方認愛，宣布互許終生。
吳薇娟分析，兩人雖相差4歲，但以雙方先天命格和後天個性來看，其實屬於相當Match的姊弟戀組合，正好可互補不足。洪慈庸個性善良、慈悲、仁和，善於溝通協調，懂得以退為進、以柔克剛，命格上有幫夫運，屬於典型「台灣好媳婦」。
而外表看起來斯斯文文的卓冠廷，其實個性上較大男人、主觀意識強。當做事果絕的卓冠廷，遇上有小女人溫柔特質的洪慈庸，很快就被善解人意的姊姊「征服」了。
吳薇娟直言，洪慈庸與卓冠廷女大男小的組合屬「互補型」，洪慈庸最大優點就是懂得以退為進，個性圓融，這也是為什麼兩人交往初期愛得相當低調，但後來年紀稍長4歲的洪慈庸仍靠著這些特質，得到夫家長輩點頭。
不過，吳薇娟也提醒，兩人的年齡差距雖然看起來不是問題，但要注意未來的婚姻問題可能會出現在小孩教養上，因為兩人的教養觀念實在「差很大」。吳薇娟說，在教養觀念上洪慈庸屬於傳統型，卓冠廷屬於西化型，自然容易在管教小孩的觀念上意見不一。兩人在這方面要達成共識，只能靠多溝通協調。
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