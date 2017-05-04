狼師條款空窗期？ 陳亭妃：會要求教育部兩件事
2017-05-04 22:40
〔記者王捷／台南報導〕林奕含上吊案，引出補教業狼師亂象，在各界觀察下，補教老師除了使用假名、不用在教育部列冊，另外界感覺補習班好像處於三不管地帶，立委陳亭妃昨日號召立委提案，要修改補教法，設立「防狼師」條款，不過外界擔心在修法前，會出現空窗期，陳亭妃今日指出，她會要求教育部函令各縣市教育局，先建立「補教師資料庫」與「狼師通報機制」。
陳亭妃認為，與16歲少女合意性交，符合兩小無猜條款，讓補教老師逃過刑法，加上補教老師以藝名任教，換了名字到他地任教的情況也曾聽過，因此才與立委聯署提案，不再讓第二個房思琪出現，希望在這個會期讓「防狼師」條款通過，約束補教師。
防狼師條款，第一是各地教育局能列冊清查補教老師、第二是建立「補教版」的不適任教師查詢網，藉此汰除狼師。
但是，在法案未通過前，可能會有空窗期，陳亭妃說，她會先請教育部，要求各縣市政府教育局，先清查登記各補習班老師的學歷、資料，並討論出通報機制，以便日後法案通過能以最快速度上路。
另外，約制國、高中教師與學生產生師生戀，一般是靠性平會約束，未來是否有補教業的性平會，陳亭妃說，是應該要有相關機制，不過執行內容尚待討論，首先要做狼師通報機制為當務之急。
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