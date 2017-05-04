| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市八德、光復路口 明晨6時南北向單車道通車 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

阿扁腸胃炎發燒39度送醫 現已返家休養病況穩定

前總統陳水扁發高燒送醫。（資料照，翻攝陳致中臉書）

2017-05-04  21:58

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今天（4日）傳出發高燒到39度，緊急就診打點滴，目前已退燒沒有大礙，兒子陳致中也在臉書感謝各界關心。

《蘋果》報導指出，陳水扁最近發燒身體不適，一度燒到39度，今天傍晚緊急送醫院打點滴。

陳致中則表示，陳水扁最近罹患病毒性腸胃炎，目前已略退燒，現在已經返家休養，目前病況穩定，會持續注意觀察。

他在臉書表示，「謝謝大家對家父的關心，致中在此並轉達他的感謝。最近是生病的高峰期，提醒大家都要注意自己的身體健康。」網友也留言請陳水扁保重身體、早日康復。

廣告
  • 陳致中在臉書感謝各界關心。（圖擷自陳致中臉書）

    陳致中在臉書感謝各界關心。（圖擷自陳致中臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 發燒 送醫 陳水扁 陳致中
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：阿扁腸胃炎發燒39度送醫 現已返家休養病況穩定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.