阿扁腸胃炎發燒39度送醫 現已返家休養病況穩定

前總統陳水扁發高燒送醫。（資料照，翻攝陳致中臉書）

2017-05-04 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今天（4日）傳出發高燒到39度，緊急就診打點滴，目前已退燒沒有大礙，兒子陳致中也在臉書感謝各界關心。

《蘋果》報導指出，陳水扁最近發燒身體不適，一度燒到39度，今天傍晚緊急送醫院打點滴。

陳致中則表示，陳水扁最近罹患病毒性腸胃炎，目前已略退燒，現在已經返家休養，目前病況穩定，會持續注意觀察。

他在臉書表示，「謝謝大家對家父的關心，致中在此並轉達他的感謝。最近是生病的高峰期，提醒大家都要注意自己的身體健康。」網友也留言請陳水扁保重身體、早日康復。