國體法修法「政治介入體育」? 體改聯：假議題
2017-05-04 21:49
立院昨天初審通過國體法修正草案，最快5月底三讀。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民體育法修正草案昨天初審通過，中華奧會和棒協等認為，政治干預體育恐使各單項協會在國際間遭停權。對此體育改革聯會在臉書強調，「『政治力介入體育』根本是一個假議題」。
立院昨天初審通過國體法修正草案，最快5月底三讀。中華奧會卻表示，政治干預體育，未來奧運、亞運等賽事，台灣恐因此無法參加。棒協秘書長林宗成呼籲，體育署應與我奧會討論，因所有單項協會都是依國際奧會規定成立，國體法修正條文是否牴觸國際奧會規定須盡快釐清。
體改聯今晚貼文質疑，國體法修法阻礙誰的發展？是台灣的體育？還是林宗成的利益？並批評，各協會和體育署從修法一開始就不斷提出「政治力介入體育」的疑慮，但這根本是假議題。體改聯也表示，過去已多次強調國體法針對特定體育團體開放的修法精神，完全不會有違反奧運憲章的問題，也更加符合奧運憲章中，全民開放、組織透明化的精神。
另外體改聯強調，奧運憲章條文根本未以「政治力介入體育」來描述具體干涉行為，協會這樣的說法並不正確，且憲章原文用的「hamper」，意思是阻礙、限制該國奧會或是協會的發展。但國體法修法對協會或奧會是以全民參與、組織財務透明為原則而訂，哪裡阻礙台灣體育的發展？
體改聯質疑，國體法修法相當難得，林宗成卻又搬出「政治力介入體育」的護身符，到底是基於個人利益？還是真心擔心台灣體育的未來？
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