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蔡英文：WHA會議桌上 台灣應有個位置

2017-05-04  20:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）22日起在瑞士日內瓦舉行，總統蔡英文近來透過推特5度發文，以英日文向國際社會喊話，今晚則透過臉書表示，「全球衛生防疫體系少不了台灣，在WHA的會議桌上，台灣也應該要有一個位置。」

蔡英文在臉書分享，外交部和衛福部製作的「Leave No One Behind：全球健康安全需要台灣，台灣需要WHO（世衛組織）」數位攝影展網站，還在最後的主題標籤寫下LeaveNoOneBehind（不遺漏任何人）。她強調，全球健康安全，不能沒有台灣。

蔡英文表示，台灣醫療人員的足跡遍布全球，數十年來，在全球醫療、防疫以及衛生工作上，台灣從來沒有缺席。我們深入每一個需要援助的國家和地區，提升當地的健康水準；我們也和世界各國並肩作戰，控制各種傳染疾病的擴散。「全球衛生防疫體系少不了台灣，在WHA的會議桌上，台灣也應該要有一個位置。」

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  • 世界衛生大會（WHA）22日起在瑞士日內瓦舉行，總統蔡英文近來透過推特5度發文，以英日文向國際社會喊話，今晚則透過臉書表示，「全球衛生防疫體系少不了台灣，在WHA的會議桌上，台灣也應該要有一個位置。」（取自蔡英文臉書）

    世界衛生大會（WHA）22日起在瑞士日內瓦舉行，總統蔡英文近來透過推特5度發文，以英日文向國際社會喊話，今晚則透過臉書表示，「全球衛生防疫體系少不了台灣，在WHA的會議桌上，台灣也應該要有一個位置。」（取自蔡英文臉書）

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