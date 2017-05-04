公務員年改初審通過 18％、所得替代率待協商

2017-05-04 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今（4）日晚間初審通過「公務人員退休撫卹法」草案，全案92條條文，共保留17條爭議條文，包括18%、所得替代率、退休金的最低保障金額（樓地板）等，全保留待協商。

綜合媒體報導，司委會連續3天審查「公務人員退休撫卹法」草案，經過討論，在今日下午近6時完成所有條文審查，順利送出委員會，朝野也都同意，將草案名稱改為「公務人員退休資遣撫卹法」。

全案92條條文中，有17條爭議條文因朝野無共識而保留協商，包括調整18%優存制度、所得替代率調降、退休金最低保障金額、育嬰留職停薪期間累計年資、定期檢討退撫制度、月退休金起支年齡及過渡期、離婚配偶分配權、再任停發月退休金規定等。

司委會今討論月退休金動態調整機制，通過民進黨版條文，公務員退休後所領月退休金，或遺族所領月撫卹金或遺屬年金，得由考試院會同行政院，衡酌國家整體財政狀況及經濟成長率、消費者物價指數、退撫基金投資績效調整之。

另也通過年資可攜條文，公務員任職年資滿5年離職，未轉入其他職業，年資可保留到65歲，可申請一次請領。如從民間企業轉任公務員，明定公務員任職年資未滿15年離職，轉入其他職業，得併計曾任其他職業年資結算，成就請領月退休金條件。

在公務員轉任民間企業項目，初審條文明定公務人員任職年資滿5年，中途離職，轉入其他職業辦理退休，可併計公務員年資，請領月退休金，年滿65歲申請月退休金。

針對退撫基金的提撥率，朝野通過考試院版，將提撥率從現行的12%到15%，提高到12%到18%；在分攤比例上，仍維持政府65%，公務人員35%的比例。

另外，現行領取退休金的軍公教人員若是死亡，其未再婚配偶可領取1/2的遺屬年金；領取條件是婚姻已存續2年以上、年滿55歲。立法院初審通過的草案改為，已婚10年、滿55歲的才能領取，但已領其他年金者，只能擇優領取。