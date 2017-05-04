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週報》立院「小鮮肉」就愛這2粒 擋不住的誘惑……

立院紛擾先放一邊，迎接即將來到的端午節，來看看立院「小鮮肉」蔣萬安與林昶佐的選「粽」口味！（記者沈昱嘉攝）

2017-05-04  21:08

〔記者金穎清／台北報導〕立法委員最近為了前瞻、年金草案在立法院展開攻防戰，沒想到隨著端午節將至，「戰火」也延燒到粽子上，北部16位立委紛紛站出來，替自己選區的肉粽「讚聲」！以年輕姿態被暱稱為立院「小鮮肉」的蔣萬安和林昶佐，也祭出口袋名單一決高下，把這銷魂誘人的好滋味分享給在地選民。

律師出身的蔣萬安，2015年投入中山區、北松山區立委選戰，掃街拜票時，意外發現位於南京東路巷弄內的「陳新一抄手」，店家雖以「酸辣抄手」為主力，「上海鮮肉粽」的魅力卻也不容小覷，他形容「糯米包入口感紮實又大塊的豬肉，淋上店家自調醬料，帶有獨特香氣」，讓他總忍不住一次吃2顆！

「時代力量」的林昶佐則表示，中正區、萬華區內有不少觀光市場，其粽子都令人讚不絕口，但這次他要推薦的是內行人才知道的「巷子內」美食，鄰近中原市場的40年老店「中原肉粽」，道地的南部粽糯米綿密、內餡入味，不用加醬料就能感受撲鼻香氣，吃完後還會吮指回味呢！

【想知道更多立委們力推的好粽嗎？詳細內容都在2017.5.5～5.7的週末生活版，一次給你完整私房名單！】

「陳新一抄手」的「上海鮮肉粽」口味道地，讓蔣萬安一吃成主顧。（記者沈昱嘉攝）

「中原肉粽」的南部粽蘊含粽葉、糯米香味，林昶佐大推！（記者沈昱嘉攝）

蔣萬安、林昶佐推薦肉粽店家資訊。（製表／自由時報週末生活版）

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相關關鍵字： 中原肉粽 小鮮肉 林昶佐 立委 端午 肉粽 蔣萬安 週報 週末生活版 陳新一抄手
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