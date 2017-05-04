兩岸「三新」 陸委會：增進民眾福祉為優先解答的問題
〔記者林良昇／台北報導〕總統蔡英文近期拋出兩岸「新情勢、新問卷、新模式」的「三新」主張，陸委會副主委兼發言人邱垂正今指出，兩岸關係是相互的，「不是任一方可以單向處理或解答」，呼籲兩岸間透過相互善意，讓「增進民眾福祉」成為優先解答的問題，作為改善兩岸關係的「新起點」。
陸委會今舉行例行記者會，對於蔡總統提出兩岸「三新」主張和其論述，邱垂正解釋「新情勢」時指出，面對新的區域及兩岸外部情勢，中國大陸要採取善意的態度，兩岸共同面對、 思考與合作。
邱垂正說，去年520以來，區域各方均面對亞太情勢快速變動、複雜敏感的新挑戰。我方秉持不挑釁、零意外的穩健原則，維護兩岸關係和平穩定的現狀，獲得國際社會支持。
邱垂正指出，近期中國大陸也承擔維持區域安全的角色、發揮一定的功能，面對變動中的情勢，兩岸在處事的視野及角度上要更彈性與更寬廣，要能共同思考創造一個對兩岸及區域安定繁榮有利的合作關係；這需要中國大陸採取善意的態度和作為，雙方共同努力、合作，讓兩岸關係在新情勢下能找到維持和平穩定的新方向。
至於「新問卷」論述，邱垂正表示，兩岸關係是相互的，「不是任一方可以單向處理或解答」，讓「民眾福祉」成為雙方釋放善意的新起點。兩岸關係是相互影響下的結果，也是一個雙方共同維護的局面；沒有任一方可以片面來處理或對待雙方的互動，兩岸關係要有進展必須雙方在善意累積、互信建立的情況下，為未來尋找可能性。
邱垂正認為，這一年來，兩岸互動交流及台灣的國際參與因中國大陸堅持既定立場，對兩岸關係發展的民意基礎將有深刻影響。特別是即將舉行的世衛大會（ＷＨＡ）攸關台灣人民健康權益，也是下階段兩岸關係的重要指標，呼籲中國大陸嚴肅看待、妥適處理。透過兩岸間相互的善意，讓「增進民眾福祉」成為優先解答的問題，作為改善兩岸關係的新起點。
邱垂正也說，兩岸「新模式」在於共同維護兩岸關係和平穩定的目標，兩岸應溝通對話尋求可能的合作機制，面對變動中的情勢，兩岸必須維持和平穩定的狀態，也是雙方努力的共同責任與目標。
邱垂正強調，兩岸30年來協商與互動交流所建構的既有機制、21項協議與各領域交流合作等，都是構成兩岸關係和平穩定狀態的重要成分，也是雙方共同合作的結果。在這個基礎上，雙方可以創新思考出兩岸協商與交流互動的「新模式」，兩岸雙方應由溝通對話開始，共同思考在考量雙方原則立場與過去的交流互動成果上，建構「結構性的合作關係」，以達到化解分歧、避免誤解誤判，及尋求健康互惠雙贏、和平穩定發展的兩岸關係。
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標題：兩岸「三新」 陸委會：增進民眾福祉為優先解答的問題
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