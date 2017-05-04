非洲獲贈白馬 馬英九：太太叫我騎回台灣

2017-05-04 19:17

〔記者曾迺強／嘉義報導〕前總統馬英九應中正大學政治學系學會邀請，今天下午至學校以「狂人政治與東亞局勢」為題演講，380個座位座無虛席，他透露2012年出訪非洲布吉納法索，獲贈一匹白馬，太太周美青還要求他「騎回台灣」，展現馬氏幽默；有學生提問馬對於蔡政府年金改革的意見，馬回應，蔡政府勿傷害軍公教。

馬英九說，出訪布吉納法索，獲贈當地認為最珍貴的禮物「白馬」，但無法運回台灣，只能交給我國在布國的外館代養，他還透露，交給外館前電詢周美青，問這匹白馬怎麼處理，周竟然回「你騎回台灣啦」，讓台下師生哄堂大笑。

馬演講結束開放學生提問，有學生說，父母都是公務員，但面對目前年金改革無所適從，詢問馬對蔡政府年改態度；馬回應，卸任前2年推財政健全方案，舉債空間增加7百億，任內雖提出保證30年沒問題的年改方案，但部分立委反對未能推行；他呼籲，蔡政府要循序漸進溝通，勿造成階級對立，傷害為國家奉獻一生的軍公教。