砍瓜為喻 吳敦義以馬執政錯誤政策為殷鑑

2017-05-04 19:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人吳敦義今天下午出席由後憲系統主辦的「情義相投」座談會致詞時，以砍瓜為喻，批評前總統馬英九執政時期許多錯誤的政策，包括油電雙漲、開徵證所稅、砍掉退休軍公教年終慰問金，讓票源被一砍再砍，未來若有機會重新執政，一定要把過去的失敗當做未來的殷鑑。

吳敦義還說，前總統李登輝、陳水扁時代更改課綱，把慰安婦、日據改成日治以及國民黨光復台灣等歷史改掉，讓國民黨變成好像是外來政權，馬英九當年主政時應該趁自己聲望正隆，修改課綱，才不會今天出現「天然獨」，畢竟在馬英九執政末期才修改課綱，阻力就會很大。

吳敦義指出，馬執政時期有一些錯誤，例如油電雙漲，導致今天物價回不來，開徵證所稅，使得數百萬股民不舒服，又砍掉退休軍公教年終慰問金，把國民黨最忠貞的支持力量都失掉。

他說，當一個政府一下子把票源砍掉一部分，又砍一部分，再砍一部分，就像瓜都被砍光了，砍到最後就只剩下藤蔓，國民黨應該珍惜選票，把餅做大，一個政黨才能從小變大，而不是「自斷手腳」，國民黨今後要重新反省，除了給年輕人更有機會的路徑，讓黨員了解團結重要性，黨若有恢復執政的一天，一定要把過去的失敗當做未來的殷鑑。

吳敦義並表示，他不會有跨不過淡水河、濁水溪的問題，即便是中部曾文溪，甚至屏東的林邊溪，他都可以跨越得過，而且他對本省、外省都沒有偏私，又尊重原住民族，從北到南，不同族群，深受大家的照顧栽培，而且他是「永遠的中華民國派」，絕對沒有主張修改黨名為「台灣國民黨」，希望大家支持他當選黨主席，未來贏回國民黨的尊嚴。