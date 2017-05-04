中華奧會正名國家奧會？ 體育署長：名稱不會改
2017-05-04 19:05
〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨審查「國民體育法」草案時，將「中華奧會」改名為「國家奧會」，認為這是把奧運委員會提升層級、提高能見度的方式，但據中華奧會指出，並不打算跟著改變，體育署長林德福也指出，這是錯誤的說法，並強調本次的修法只是把主管機關確立在體育署。
綜合媒體報導，立法院教育文化委員會昨審查「國民體育法」草案時，在諸位立委達成共識下，將第5章的「中華奧會」改名為「國家奧會」，並稱這是台灣踏出爭取更改「中華奧會」名稱的第一步。
但針對這項說法，林德福今指出，所謂的「國家奧會」並非名稱，只是法條上的用法，在國際上的登記名稱仍要使用國際社會所認可的、所承認的名稱，因此依然會是「中華奧會」，且也不會有違反國際奧林匹克憲章的疑慮。
《民視新聞》報導，「中華奧會」方面也表示，在國際上的名稱就是「中華台北」，並不打算跟著改變。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獲選美國科院院士 陳建仁、朱敬一國籍改回台灣
- 林全上班途中遭圍 北市警派快打部隊協助脫困
- 500億融資保證 政院宣布挺進新南向政策
- 通靈少女廣受國際好評 詹婷怡：不會曇花一現
- 藍綠衝突、前瞻審查停擺 召委宣布休息
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 20秒遭徐曉冬KO 太極宗師：若用內力他會死...
- 補習班追問林奕含案 傳陳星這麼說...
- 鼓勵向學 日友科技頒發國中小學獎助學金
- 徐佳瑩露南半球 韋禮安補槍說....
- 被爆帶妹上摩鐵 春風竟稱純xx
- 人員未到位 桃市客家基金會6月才開張
- 小布離婚後不眠不休秘密做這事 成功振作找到新方向
- 中央公園正綠化 惠來溪臭水溝卻未整治
- 見到小狗跑出來 他竟發狂拿鞋猛打
- 林奕含之死 民代指補教師陳星害的
- MLB》胡智為突發聲明 表態願為國效力
- 酒後亮槍耍狠 洋酒商「勳仔」擁強大火力破功
- 雲林被酸難玩 在地人打臉︰不會玩
- 台電馬鞍壩 放流6千尾魚苗
- 台北有線電視業者涉找黑道毆打恐嚇同業
- 亞太棒球村將3度招標 台南議員：勿再讓球迷失望
- 有呻吟聲沒有求救聲 法院認定兩情相悅
- 自由廣場》想起99歲先母插管爭議
- 蔡英文拋兩岸「三新」 盼有結構性合作
- 清境高空觀景步道5月27日正式開幕
- 讀書更有趣 「美感細胞」團隊翻轉改造教科書
- 網球》易楚寰力抗地主韓流 金泉男雙問鼎冠軍
- 杜絕狂犬病 宜市將巡迴各社區、廟宇注射疫苗
- （圖多）華航爆乳地勤正妹 超「胸」車頭燈秒殺旅客
- 安啦！ 白金漢宮官員：女王與王夫都沒事
- 救護服裝防護不足 桃園民代為救護員請命
- 全球股市「有基之彈」 進場趁現在
- 嗶嗶嗶！黃金獵犬老爸飆車載妹仔與狗兒子
- 充公私貨、逾期貨物 高雄海關標售
- 「第一狗仔」手下集體造反 傳遭人設計挑撥
- 有大事要發生？傳英白金漢宮召回所有皇室成員
- 林孟昌戒掉樂團 研發鋁離子電池登上科學期刊
- 湖口成功路改善照明路燈 鄉親讚是最明亮的路
- 酒醉醜態百出 錯把警車當小黃掏錢給車資
- 南投縣議員簡峻庭遭毆傷 警逮捕2名涉案男子
- 司改會議》被爆關說法評會人事 許玉秀：對顏厥安很抱歉
- 持續施壓北韓 美軍再射洲際飛彈
- 癌症時鐘快轉12秒！大腸癌蟬聯9年癌症之首
- 找高苑特訓練投 戴資穎為週六開球暖身（影音）
- 通知天災、突發訊息 大忠里搶先這麼做
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中華奧會正名國家奧會？ 體育署長：名稱不會改
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分