中華奧會正名國家奧會？ 體育署長：名稱不會改

2017-05-04 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨審查「國民體育法」草案時，將「中華奧會」改名為「國家奧會」，認為這是把奧運委員會提升層級、提高能見度的方式，但據中華奧會指出，並不打算跟著改變，體育署長林德福也指出，這是錯誤的說法，並強調本次的修法只是把主管機關確立在體育署。

綜合媒體報導，立法院教育文化委員會昨審查「國民體育法」草案時，在諸位立委達成共識下，將第5章的「中華奧會」改名為「國家奧會」，並稱這是台灣踏出爭取更改「中華奧會」名稱的第一步。

但針對這項說法，林德福今指出，所謂的「國家奧會」並非名稱，只是法條上的用法，在國際上的登記名稱仍要使用國際社會所認可的、所承認的名稱，因此依然會是「中華奧會」，且也不會有違反國際奧林匹克憲章的疑慮。

《民視新聞》報導，「中華奧會」方面也表示，在國際上的名稱就是「中華台北」，並不打算跟著改變。