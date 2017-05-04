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李全教條款 玉里鎮代會補選正副主席採記名投票

2017-05-04  19:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立院去年三讀通過「李全教條款」，修改地方制度法44條，議會正副議長及鄉鎮市代表會需由「無記名」改成「記名投票」；而玉里鎮代會包括正副主席共5名代表被花蓮縣府解職後，今召開臨時會補選正副主席，也首次依新法採取記名投票，由張明慧、葉微琪分別以4票、6票當選正副主席。這也是地方制度法去年修法後，全國首次以記名投票方式選舉正副主席。

立院去年三讀通過「李全教條款」，修正地方制度法44條及46條，其中44條的縣市議會正副議長、鄉鎮市代會正副主席，由無記名改成記名投票。玉里鎮代會秘書謝明鈞說，這次補選也是花蓮第1次、甚至全國第1次正副主席依照新的地方制度法條文採用記名投票。

玉里鎮民代表會今召開臨時會補選正副主席，由代表們互選，但現場開票時並未逐一唱名，主席選舉由6名代表最資深的張明慧以4票當選，葉微琪獲得2票；副主席選舉則由葉微琪獲得6票當選，隨後進行正副主席宣誓就職，並由花蓮縣府政風處副處長監誓、並監交印信。

張明慧說，在剩下的1年7個多月任期，從這一刻起，代表會將站在同一陣線為鎮民謀福利、爭取經費及建設，要在理性問政下強力監督鎮政。

玉里鎮鎮民代表會包括呂理忠（代表會主席）、鄧坤明（代表會副主席）、邱顯達、鍾素政、邱玉林共5名鎮民代表，於103年的鄉鎮代表選舉中同屬第1選區，該選區應選7人、共8人登記，因此代表們集資以270萬元「搓圓仔湯」，說服另1名罹癌的資深鎮代表李敏聰退選，因此5人分別被二審法官判決4個月到6個月徒刑，得易科罰金、褫奪公權2年，至於張明慧、呂佳怡2名代表由家人出面，並未「親自參與」搓圓仔湯，以不知情為由得以全身而退。

在高院3月底二審宣判後，因檢察官沒有在10日內提起上訴，因此二審定讞，花蓮縣政府則在上月21日才將5名代表予以解職。

剩下的6名代表「陰盛陽衰」，共有4女2男，在二審宣判後已有代表開始布局角逐正副主席，包括曾任鎮長龔文俊助理的鎮代表秀吉．撒夫洛、前副主席呂佳怡、縣府指定的代理主席張明慧都有意投入補選，背後有鎮長派、前主席派互鬥傳聞甚囂塵上，最後由張明慧、以及阿美族的葉微琪分別補選上正副主席。

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  • 玉里鎮代表會依照修改後的地方制度法補選正副主席，新任主席張明慧（右）、副主席葉微琪（左）。（記者花孟璟攝）

    玉里鎮代表會依照修改後的地方制度法補選正副主席，新任主席張明慧（右）、副主席葉微琪（左）。（記者花孟璟攝）

  • 玉里鎮民代表會補選正副主席，宣誓就職。（記者花孟璟攝）

    玉里鎮民代表會補選正副主席，宣誓就職。（記者花孟璟攝）

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