藍營杯葛虛耗2天 前瞻條例擇期再審
2017-05-04 17:54
立法院經濟6個聯席委員會4日繼續審查「前瞻基礎特別條例草案」，屢遭國民黨立委癱瘓議事，下午經過朝野協商，召委高志鵬宣布散會，不再挑燈夜戰。（記者張嘉明攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟6個聯席委員會今繼續審查「前瞻基礎特別條例草案」，歷經昨日會議空轉，立法院國民黨團今仍強力杯葛，堅持退回前瞻條例，藍綠僵持不下，議事再度虛耗一整天。立委與官員枯坐至下午5時30分，由會議主席、召委高志鵬宣布散會，擇期再審。前瞻條例經兩天排審，毫無進展。
高志鵬宣布散會前表示，希望朝野經過這兩天冷靜，未來能好好協商，大家也要熟讀議事規則。
國民黨立委繼昨日敲鑼杯葛後，今日改為「職棒加油」式鬧場，在召委高志鵬宣布開會後，國民黨立委群聚至主席台前，以吹哨、鳴汽笛喇叭、敲桌杯葛，民進黨立委則是一早就輪班固守主席台，但上午會議僅開始兩分鐘，高志鵬就宣布休息。
前瞻條例已完成詢答，委員會排審3、4日一次會，原定進行大體討論與逐條審查，但在國民黨立委杯葛下未進入實質討論。儘管民進黨團總召柯建銘試圖與國民黨團總召廖國棟溝通，但藍綠仍無共識；高志鵬與國民黨首席副書記長林為洲下午也進行協調，最後也無交集。高志鵬不滿表示，國民黨若有異議就應登記發言，讓會議進行。
雙方僵持期間，藍綠立委在台前還爆發幾波推擠衝突，甚至有國民黨立委以橄欖球式衝撞民進黨立委，意圖攻佔主席台，場面一片混亂。民進黨立委陳賴素美站在台上指著國民黨立委大罵「國民黨耍無賴、全民都看見」，引來民進黨立委們一片讚聲；國民黨立委徐志榮也不甘示弱，以客語回罵「蔡英文亂灑錢，全民都看見」。
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