突襲林全座車 大觀自救會：逼不得已
2017-05-04 17:27
〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長林全乘坐的車隊，今天上午8點前往行政院途中，遭大觀事件自救會成員攔車抗議。自救會今天表示，先前已多次函文行政院，要求提出具體解決方案，但行政院只交辦給退輔會，不聞不問，繼續強拆迫遷，採取此行動是逼不得已，希望中央政府正視問題。
大觀事件自救會成員鄭仲皓表示，希望行政院負起對人民的責任，不要執意強拆迫遷，目前全台灣有許多早期歷史脈絡下、非惡意佔用國有地「非正規住居」，大觀事件不是單一個案，而是通案，盼中央謹慎看待。
鄭仲皓說，蔡英文政府上任後，不斷強調居住正義、土地正義，如今政府無視爭議，全台各地反迫遷的個案持續上演，請行政院長林全一定要面對，給予承諾，解決爭議。
對於警方以妨害公務等罪嫌蒐證中，鄭仲皓回應，採取包圍林全座車的行動是逼不得已，只希望中央正視問題、面對問題，不該以警力優勢限制人民表達意見的自由。
緊臨板橋榮譽國民之家的大觀路社區，早期是婦聯一村所在地，民國46年婦聯一村因水患集體遷村，部分居民留在舊址搭建房屋定居，歷經半世紀，居民沒有土地所有權，遭國有財產署控告侵占，法院判決拆屋還地，並追討5年不當得利，今年起強制執行，4月陸續拆遷房屋，總計79戶，已有21戶完成房屋點交，目前已拆除9戶。
大觀社區土地為國有財產署所有，土地管理機關為退輔會，部份弱勢居民沒有能力搬遷，希望以繳納土地租金的方式留在原地續住，未獲正面回應，居民組成自救會抗爭，但負責執行本案的板橋榮家態度強硬，表示發放補償救濟金依法無據，只能按法院判決走完程序，後續土地用途還在規劃中。
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