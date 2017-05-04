中國阻我參加WHA 陸委會：勿因政治藉口傷害台灣民眾基本權
2017-05-04 19:00
〔記者林良昇／台北報導〕台灣目前尚未收到世衛大會（WHA）邀請函，陸委會副主委兼發言人邱垂正呼籲，中國大陸不要誤判情勢，應有善意及彈性的思維，不要因政治藉口傷害台灣民眾基本權利，對整體兩岸關係產生負面效益。
陸委會今舉行例行記者會，對於WHA邀請函的問題，邱垂正重申，過去8年台灣專業參與WHA的貢獻獲得世界各國一致肯定，對於全球衛生防疫及民眾健康福祉具有正面意義，國際社會均普遍支持台灣參與，而我方也積極爭取，中國大陸不需要有政治思考，應尊重理性看待我方參與的權利。
邱垂正說，政府高度重視今年參與WHA，國安高層已多次召開跨部會會議研商， 政府各機關分工合作爭取各界支持，蔡總統日前也指出，世衛組織是非政治性的組織，台灣可以貢獻，台灣民眾亦有健康、衛生需求，今年我能否參加WHA，是兩岸關係重要指標。
邱垂正也說，陸委會已於3月下旬與近期兩度向陸方表達政府立場，陸方迄今尚無回應，政府會持續努力到最後一刻。
邱垂正強調，台灣的國際參與受到中國大陸的限制是長期以來的挑戰，政府感謝國際社會對台灣的貢獻及維護台海和平的支持，也希望能在全球人道、人權、安全議題上合作，不要因一方的片面政治主張而忽略台灣。
距離5月8日網路報名截止日期尚有數天，邱垂正呼籲，中國大陸不要誤判情勢，應有善意及彈性的思維，不要因政治藉口而傷害台灣民眾基本權利，阻礙台灣與會，與其口口聲聲說要維護台灣民眾福祉有很大的落差，將對整體兩岸關係產生負面效益。
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