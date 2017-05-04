蔡英文召開文總會議 拍板台灣文化優先

總統蔡英文（右）、副總統陳建仁（左2）今日出席第7屆第2次執行委員暨諮議委員會議。（中華文化總會提供）

2017-05-04 17:25

〔記者楊媛婷／台北報導〕總統蔡英文接任中華文化總會會長後，今天舉行第7屆第2次執行委員暨諮議委員會議。蔡英文表示，文化總會的任務是將各領域的人才集結，共同為台灣和台灣文化，做些可長可久的事，「文化是我們生活裡最重要的事情之一」。

中華文化總會也在會議中提出其下媒體部、活動部、出版部、專案部等業務報告，文總指出，「中華語文識庫」將體檢與改版，查詢兩岸通用語更便利，網站與臉書專頁也會進行整併，紀錄片除了原本的藝術家外，也會增加百工百業的匠人魂，透過影像展現台灣價值；活動部除原有茶會與總統文化獎活動外，將增加「藝術卡車秀台灣」計畫，讓具有台灣特色表演團體移動在全台演出。

另外出版部也會推出扁政府時期創刊的《新活水》雜誌紙本復刊，該雜誌以介紹台灣文化風土為主，也將在文總辦公室舉辦展覽，以多媒體形式呈現台灣庶民與青年文化，首次推出的展覽「Hello, Miss Lin」以台灣傳統信仰的媽祖出發，表現出台灣傳統文化之美，另外也會舉行文總沙龍等探討社會議題。

專業部則繼續推行兩岸與國際交流計畫，不同馬政府時代文總著重於與中國交流，蔡政府主導下的文總將轉向與東北亞如韓國，與東南亞如馬來西亞等雙向交流，從一系列的變革中也能觀察到，過去馬政府時期的文總脈絡以中華文化為正統，蔡政府主導的文總雖仍未改名，但整體以台灣本土為主，並放眼亞洲文化交流。