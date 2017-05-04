| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不滿非自住房屋稅率調降 竹縣2名議員7/1請辭 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

京華城要求北市府返還容積 柯：法律途徑解決

2017-05-04  17:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕京華城今早召開記者會，由董事長陳玉坤率領高階主管，向股東鞠躬道歉，並要求台北市還回560％容積率。對此，市長柯文哲強調，這件事情從前朝拖到現在，要任何一個行政人員或公務員，去簽核不同的容積率都會有問題，會透過法律途徑解決。

柯文哲下午到聯合醫院中興院參加國際護師節活動，會後受訪時，談到今早京華城開記者會，要求北市府返還容積，柯表示「這拖很久了，這從前朝拖過來的，法律問題還是回歸法律」，已指示都發局；他認為現在搞成這個樣子，要叫任何一個行政人員或是公務人員，去簽核不同的容積率，都會有問題，所以乾脆把這個做一個行政處分、行政訴訟，做一個法律上的解決。

京華城董事長陳玉坤等18名高階主管上午共同出席記者會，要求北市府回復560％容積率，陳玉坤等人也向上市櫃公司和股東道歉。陳玉坤表示，因中華工程揭發太極雙星弊案，中華工程持股20％的京華城遭遷怒，容積率由560％降為392％，小股東曾在民國102年及104年向監察院陳情，監察院發出糾正文，並做出基地容積率為560％的結論。

廣告
  • 京華城要求台北市還回560％容積率，市長柯文哲今強調，會透過法律途徑解決。（記者沈佩瑤攝）

    京華城要求台北市還回560％容積率，市長柯文哲今強調，會透過法律途徑解決。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 京華城 容積率
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：京華城要求北市府返還容積 柯：法律途徑解決


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.