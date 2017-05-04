京華城要求北市府返還容積 柯：法律途徑解決
2017-05-04 17:21
〔記者沈佩瑤／台北報導〕京華城今早召開記者會，由董事長陳玉坤率領高階主管，向股東鞠躬道歉，並要求台北市還回560％容積率。對此，市長柯文哲強調，這件事情從前朝拖到現在，要任何一個行政人員或公務員，去簽核不同的容積率都會有問題，會透過法律途徑解決。
柯文哲下午到聯合醫院中興院參加國際護師節活動，會後受訪時，談到今早京華城開記者會，要求北市府返還容積，柯表示「這拖很久了，這從前朝拖過來的，法律問題還是回歸法律」，已指示都發局；他認為現在搞成這個樣子，要叫任何一個行政人員或是公務人員，去簽核不同的容積率，都會有問題，所以乾脆把這個做一個行政處分、行政訴訟，做一個法律上的解決。
京華城董事長陳玉坤等18名高階主管上午共同出席記者會，要求北市府回復560％容積率，陳玉坤等人也向上市櫃公司和股東道歉。陳玉坤表示，因中華工程揭發太極雙星弊案，中華工程持股20％的京華城遭遷怒，容積率由560％降為392％，小股東曾在民國102年及104年向監察院陳情，監察院發出糾正文，並做出基地容積率為560％的結論。
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