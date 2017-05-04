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傅崐萁可能是對手？ 柯重申：把每天事情做好就好

2017-05-04  17:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁今年三月傳出有意參選台北市長後動作頻頻，今更特地北上參加台北市「客籍」里長聯誼，被問到有無參選意願，傅崑萁語帶保留表示，「一切以民意為依歸」。對此，台北市長柯文哲今重申，怎麼問他的答案都一樣，這種事情到最後再去煩惱，把每天該做的事情做好就好。

台北市長柯文哲今出席國際護師節活動後受訪，現場媒體問，傅崑萁今早跟50個客籍里長座談時稱，如果民意更高可能會來選北市長？柯文哲說，一樣啦，不是講過嗎，你們怎麼問我的答案都一樣，這種事情到最後再去煩惱，把每天該做的事情做好就好。

另外，外傳民進黨有意比照前次選舉，先推出一位民進黨籍的參選人，再和現任市長柯文哲二階段整合。有媒體問，柯文哲接不接受，是否已和民進黨討論過？柯表示，他知道民進黨一定會拖到最後，他認為謝長廷曾經對他說「你做的好民調高，民進黨拿你也沒有辦法，做不好民調低，也不能怪我們」，講得最有道理，總之，「所以我想把自己的事情做好再說吧。」

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  • 台北市長柯文哲今出席國際護師節活動後受訪。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今出席國際護師節活動後受訪。（記者沈佩瑤攝）

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