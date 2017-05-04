國民黨主席誰當選？ 馬英九7字回應！
2017-05-04 17:13
有媒體詢問前總統馬英九誰會當選主席。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉外界關注，有媒體詢問前總統馬英九誰會當選主席，沒想到馬英九聽完後，笑著用7個字回應！
根據媒體綜合報導，馬英九今天中午到嘉義，與前嘉義市長黃敏惠、國民黨前雲嘉南總督導陳政寬等人餐敘。
餐敘結束後，有媒體詢問馬英九這次國民黨主席選舉誰會當選，馬聽聞後也笑著回說「我又不是算命的」，隨後當著車離去，前往中正大學演講。
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