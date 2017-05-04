陳星被封「補教界馬英九」 馬英九本人的反應是...

2017-05-04 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕補教名師陳星遭指控誘姦已故女作家林奕含，引發社會高度關注，陳星的身家背景也陸續遭起底，據傳他在業界還有「補教界馬英九」之稱。而這樣的說法，前總統馬英九得知後，沒有做任何回應。

綜合媒體報導，馬英九今日前往中正大學演講，並到嘉義市餐飲工會與前市長黃敏惠等人餐敘，停留約2小時。

就在準備離開時，由於補教名師的話題受到熱烈討論，聽到陳星被形容為「補教界馬英九」，馬英九臉上仍保持笑容，沒有做任何回應。但一旁有民眾替馬說話，認為「馬英九帥多了」。