| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

陳星被封「補教界馬英九」 馬英九本人的反應是...

2017-05-04  16:27

〔即時新聞／綜合報導〕補教名師陳星遭指控誘姦已故女作家林奕含，引發社會高度關注，陳星的身家背景也陸續遭起底，據傳他在業界還有「補教界馬英九」之稱。而這樣的說法，前總統馬英九得知後，沒有做任何回應。

綜合媒體報導，馬英九今日前往中正大學演講，並到嘉義市餐飲工會與前市長黃敏惠等人餐敘，停留約2小時。

就在準備離開時，由於補教名師的話題受到熱烈討論，聽到陳星被形容為「補教界馬英九」，馬英九臉上仍保持笑容，沒有做任何回應。但一旁有民眾替馬說話，認為「馬英九帥多了」。

廣告
  • 聽到陳星被封為「補教界馬英九」，馬英九笑而不語。（資料照，記者黃明堂攝）

    聽到陳星被封為「補教界馬英九」，馬英九笑而不語。（資料照，記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 才女作家 補教狼師 補習班 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：陳星被封「補教界馬英九」 馬英九本人的反應是...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.