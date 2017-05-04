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前二水鄉長收賄 被監院彈劾
2017-05-04 16:01
〔記者林良昇／台北報導〕彰化縣二水鄉國民黨籍前鄉長許文耀利用鄉內興辦工程案機會，收受業者賄賂合計110萬餘元，並洩漏採購機密，違反公務員服務法，監察院今通過彈劾許文耀，全案移送公務員懲戒委員會審理。
許文耀自2006年3月間起擔任彰化縣二水鄉鄉長，至2010年屆滿後競選連任失利，但因對手經判決當選無效，透過民選，從2011年4月起再度擔任二水鄉鄉長。
提案監委江綺雯指出，許文耀申請到當時體委會的地方建設補助，包括「觀光自行車道工程案」、「多功能運動公園工程案」，而許文耀有自己內定的公司，他自認能幫助地方得到新工程，把招標底價等不該公開的機密洩漏。
監院彈劾案文指出，許文耀利用經辦「觀光自行車道工程案」的機會，向業者收取賄賂101萬100元、利用「多功能運動公園工程案」機會向業者收取9萬1700元，並洩漏工程案委託規劃設計、監造服務費的底價費率為7%至7.5%給業者知悉。
提案監委方萬富表示，許文耀於監院詢問時坦言收賄，並辯稱為爭取經費服務鄉里，避免預算執行不力，並未違背職務，但其除觸犯刑法外，也違反公務員服務法，監院依法提出彈劾，移請公懲會審理。
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