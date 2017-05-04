| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

韓國大選倒數 民進黨組觀選團收集資料

2017-05-04  15:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕韓國總統補選投票將於5月9日舉行，民進黨將組成觀選團赴韓，實地考察韓國選情及整體政經局勢。

國際部主任羅致政表示，觀摩韓國大選造勢及各種組織動員情形。為促進政黨與國會外交，觀選團也將參訪韓國國會，與韓國政黨人士、專家交流，瞭解未來韓國國內政策及外交國防政策走向，以因應東北亞未來可能發生之變動，與拓展台韓雙方關係。

羅致政表示，觀選團團長為民進黨選舉對策委員會召集人陳明文、發言人為楊家俍，共19人將於6日前往韓國，進行5天4夜的拜會及觀選行程。

觀選團長陳明文表示，補選結果對台灣國防安全而言相當重要，東北亞安全與台灣安全密不可分，尤其韓國幾次動盪與台灣命運相連。觀選團的主要目標為，透過觀察選舉與實地走訪，了解韓國政局變化，並與國會政黨智庫交流，並深化台韓關係。

羅致政說明，觀選團預計參訪各候選人競選總部，也將參與共同民主黨及國民之黨造勢活動，觀摩韓國大選造勢及各種組織動員情形。

為促進政黨與國會外交，觀選團也將參訪韓國國會，與韓國政黨人士、專家交流，瞭解未來韓國國內政策及外交國防政策走向，以因應東北亞未來可能發生之變動，與拓展台韓雙方關係。

觀選團預計拜訪韓國政治學會、未來政治中心、民主研究院等智庫，與參觀韓國投開票所、選前之夜與開票之夜。參訪團收集資料，將提供立法部門與黨部分析，作為未來規劃相關政策使用。

廣告
  • 韓國總統補選投票將於5月9日舉行，民進黨將組成觀選團赴韓。（民進黨提供）

    韓國總統補選投票將於5月9日舉行，民進黨將組成觀選團赴韓。（民進黨提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 民進黨 觀選團 韓國大選
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：韓國大選倒數 民進黨組觀選團收集資料


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.