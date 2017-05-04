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韓國大選倒數 民進黨組觀選團收集資料
2017-05-04 15:46
〔記者蘇芳禾／台北報導〕韓國總統補選投票將於5月9日舉行，民進黨將組成觀選團赴韓，實地考察韓國選情及整體政經局勢。
國際部主任羅致政表示，觀摩韓國大選造勢及各種組織動員情形。為促進政黨與國會外交，觀選團也將參訪韓國國會，與韓國政黨人士、專家交流，瞭解未來韓國國內政策及外交國防政策走向，以因應東北亞未來可能發生之變動，與拓展台韓雙方關係。
羅致政表示，觀選團團長為民進黨選舉對策委員會召集人陳明文、發言人為楊家俍，共19人將於6日前往韓國，進行5天4夜的拜會及觀選行程。
觀選團長陳明文表示，補選結果對台灣國防安全而言相當重要，東北亞安全與台灣安全密不可分，尤其韓國幾次動盪與台灣命運相連。觀選團的主要目標為，透過觀察選舉與實地走訪，了解韓國政局變化，並與國會政黨智庫交流，並深化台韓關係。
羅致政說明，觀選團預計參訪各候選人競選總部，也將參與共同民主黨及國民之黨造勢活動，觀摩韓國大選造勢及各種組織動員情形。
為促進政黨與國會外交，觀選團也將參訪韓國國會，與韓國政黨人士、專家交流，瞭解未來韓國國內政策及外交國防政策走向，以因應東北亞未來可能發生之變動，與拓展台韓雙方關係。
觀選團預計拜訪韓國政治學會、未來政治中心、民主研究院等智庫，與參觀韓國投開票所、選前之夜與開票之夜。參訪團收集資料，將提供立法部門與黨部分析，作為未來規劃相關政策使用。
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