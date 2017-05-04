年改審查 是否禁領雙薪再討論

2017-05-04 15:50

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今繼續逐條審查「公務人員退休撫卹法草案」。對於已領取月退休金者前往大學兼課所得，是否也要受到約束。召委段宜康裁示，請教育部好好思考，下週在審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」再做最後決定。

立法院司委會去年已陸續審查通過「公務人員退休法第二十三條之一修正草案」、「學校教職員退休條例第十三條文修正草案」、「政務人員退職撫卹條例第十二條條文修正草案」，規定領有月退的公務員、教職員、政務人員，若轉任公職、行政法人、財團法人、政府轉投資單位與私立學校者，要是每月支領薪酬總額超過法定基本工資，都應減領月退休金。但民進黨立委主張全面停領，國民黨立委認為可續領自提的35%，因此尚無共識。

今日在審查相關條文時，考試院版草案的停領標準，推翻年改會版的法定基本工資，改訂為3萬2160元。

國民黨立委柯志恩認為，35%自提的部分應予續領；並詢問若只是在不同學校兼課，但總鐘點費超過停領標準，是否也受到約束？國民黨立委王育敏質疑，這是妨礙退休人員的第二次的工作權。

民進黨立委劉櫂豪表示，這應回到本質來看，若退休人員再任，就是會影響年輕人的機會。民進黨立委王榮璋強調，年金是為了在沒有工作能力時，有固定的收入，如果再放寬就違背年金精神。

銓敘部退撫司長呂明泰解釋，如果是不固定的演講，就不會算進去；但若在不同的學校有固定兼課，會予以加總合計。

段宜康表示，委員會去年審查時的精神就是要規範專職人員，目前會有問題的就是在大專院校兼課的部分。他請教育部列席人員回去研究，在下週時再做最後決定，公務員就比照教育人員去規範。